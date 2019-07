11 jul 2019

Compartir en google plus

La ruptura de Alfred y Amaia de Operación Triunfofue uno de los dramas más sonados del año. Cuando Amaia comenzó una relación con el cantante de 'Carolina Durante' Diego Ibáñez, media España lloró por la separación de una de las parejas más queridas del programa. Tiempo después, aún hay fans que esperan un reencuentro, pero parece que este no se va a dar nunca...

Es más, Alfred podría estar saliendo con otra Amaia. No, no es broma. La ex novia del cantante comparte nombre con el nuevo amor del catalán. ¿Quién es la joven?

Se trata de una modelo llamada Amaia Izar, que ostenta el puesto de Miss España. Amaia (la modelo, no la cantante) y Alfred fueron vistos durante el festival madrileño MadCool y como todo hijo de vecino asistieron al concierto de Rosalía.

El festival congregó a infinidad de rostros conocidos como Belén Esteban (que incluso tomó una foto con la intérprete de 'Malamente'), Cristina Pedroche, Dafne Fernández, Adriana Abenia, Luján Argüelles, Vania Millán, Pelayo Díaz...

Según los presentes, ambos se comportaban como una pareja. Eso, sumado a que Alfred ha gritado a los cuatro vientos que no le cierra la puerta al amor, ha dado luz verde a los rumores.

¿Qué pensará la nueva Amaia de la vieja Amaia?