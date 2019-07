11 jul 2019

Chelo García Cortés está a punto de volver a la boca del lobo y todos y cada uno de los afilados dientes del lobo le está esperando. Después de sus críticas a 'Sálvame' llamándole secta, tendrá muchas cosas que explicar también a muchas de sus compañeras. De momento, Gema López es la primera que se para en el plató de 'Sálvame' y cuenta las verdades que le ha dicho.

Según Jorge Javier, y como conocemos todos, Chelo tiene muchas conversaciones pendientes. Y Gema López, nada más salir Chelo del concurso, ha aprovechado para hablar con ella. "Yo voy a contar mi parte de la conversación porque ella tendrá que dar las explicaciones que crea pertinentes", decía anunciando que iba a contar los zascas que le había lanzado a su compañera pro su actitud dentro de 'Supervivientes'.

Le he dicho que me ha parecido tremendamente injusta" Gema López

"Yo a Chelo le he dicho que me ha parecido tremendamente injusta. Desconocía que se hubiese ido enfadada. El último día tuvimos una conversación en público y una en privado. Y, el día antes de irse, estuvimos mensajeándonos, por lo tanto yo desconocía esto", decía sobre el disgusto que tenía Chelo con el resto del equipo. Pero, en lo que respecta a su concurso también se ha mojado:

"He hablado de su concurso. He dicho que ha habido cosas que me han gustado, y que le ha fastidiado mucho estar con Isabel Pantoja. A mí la Chelo que más me ha gustado cuando no ha estado con Isabel. Creo que la entrada de Chelo vino por Isabel Pantoja y la nubló y ha tenido la mala suerte que la salida tambiénha venido de la mano de Isabel Pantoja. Chelo lo ha venido como la única concursante que se le abren las puertas, sino que han sido tres y un mates que no se lo esperaba. Yo lo único que le he dicho es que si ella considera que ahora es valiente lo que tiene que hacer es demostrar esa valentía pero con todas las personas. Dice que si a mí me tiene que decir "a mí esto no me gusta", que cree que lo hará. Yo no lo creo", zanjaba.

Habrá que esperar a la vuelta de Chelo García Cortés a 'Sálvame' y a que de esas explicaciones que Gema cree pertinentes con cada uno de sus compañeros. Según ella su trabajo y futuro está en 'Sálvame' pero tendrá que defenderse mejor que en 'Supervivientes'.

Más noticias sobre Chelo García Cortés

- Belén Esteban abandona 'Sálvame' tras la bomba de Kiko Hernández

- El apasionante reencuentro de Chelo García Cortés y su mujer, Marta Roca

- ¿Le ha sido infiel Marta Roca a Chelo García Cortés?