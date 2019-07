11 jul 2019 sara corral

Tras el estreno de 'Star is a born', María Patiño se ha enamorado locamente, y no te vas a creer de quien es. Ni más, ni menos se trata del protagonista, Bradley Cooper.

Tal es su pasión y obsesión, que diariamente en 'Sálvame' y en 'Socialité' no para de hablar de él. Cierto es que María está acostumbrada a darnos muchos buenos momentos, y como es costumbre, este no iba a ser menos, y es que a pesar de estar tan enamorada, no sabe pronunciar su nombre.

Y es que ha llegado hasta el punto de compartir en su cuenta personal de Instagram una foto editada con Photoshop haciendo parecer que ambos están juntos en una fiesta. Es por ello que las redes se han incendiado con este momento tan viral y han decidido seguirla el juego.

Tras los rumores que corren alrededor del actor sobre su posible relación con Lady Gaga, Patiño se ha manifestado y ha hablado."Por cierto, llevo tiempo diciéndolo, Lady Gaga podría estar embarazada porque está enamoradísima de mi novio, Breli Cuper", decía la colaboradora que ya no duda en llamarle "mi novio".

Hilo de stories de María Patiño usando shallow — turboextremeña (@Pandavilloso) 8 de julio de 2019

Está claro que María está muchísimo más que enamorada. Suerte y ojalá le conozcas en persona María.

