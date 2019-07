12 jul 2019 sara corral

Albert Álvarez se ha convertido en uno de los finalistas de 'Supervivientes 2019', y es que el joven extronista nos ha demostrado más de una vez sus capacidades para vivir en una isla desierta. Sin embargo, puede que lo que más le haya pasado factura sea estar lejos de los suyos, es por ello que hizo una apuesta con su compañero Omar Montés.

"Si me traen un familiar me pongo un tanga de Borat", y como debe ser, Albert cumplió su palabra dejando a los espectadores sin respiración.

Y es la hermana de Albert fue a visitarle a la isla ofreciéndonos un reencuentro de lo más emotivo. Su hermana se encontraba detrás de una puerta cerrada con llave que el concursante debía abrir aun sin saber que había detrás de ella.

Cuando la vio, no pudo evitar ponerse a llorar mientras la abrazaba y la decía una y mil veces que la quería, y que se había dado cuenta que sin ellos, sin su familia, él no era nadie.

"Yo no me movería mucho", le aconsejaba el presentador entre risas, a lo que él asentía. Omar, que no se lo creía, se acercaba a él para cerciorar que ese momento era verdad.

Si algo está claro, es que Albert es un hombre de palabra y está dispuesto a hacer lo que sea para ganar este concurso, que según él, tanto le ha aportado como persona.

