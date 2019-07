12 jul 2019

Laura Escanes y Risto Mejide darán la bienvenida dentro de poco a su primera hija en común, Roma. Son unos momentos muy emotivos para la pareja, que está muy feliz con la llegada de la pequeña.

Laura, se está manteniendo muy activa en las redes sociales donde cuenta a sus seguidores su día día y cómo está viviendo su primer embarazo.

Ahora, en un arranque de nostalgia la mujer de Risto Mejide ha subido una fotografía a su cuenta de Instagram que seguro te sacará una sonrisa.

En la instantánea, Laura aparece con su madre y su abuela con la que mantiene una relación muy estrecha. "Me he encontrado esta foto en el carrete y se me hace imposible no emocionarme. Mi yaya y mi mami", escribía la 'influencer'.

Los comentarios no han tardado en llegar e incluso Paula Echevarría ha comentado la tierna imagen, "En nada sois 4...".