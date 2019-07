12 jul 2019 sara corral

Ya a las puertas de la final, Mónica Hoyos se ha convertido en la nueva expulsada de 'Supervivientes 2019' cuando se enfrentaba a Fabio Colloricchio. Sin embargo, a pesar de haber llegado muy lejos, la superviviente no se fue de muy buenos modos de La Palapa.

Mientras Lara Álvarez la consolaba, Fabio y Mahi celebraban euforicos la salvación del italiano, algo que pareció molestar muchísimo a la peruana.

Cuando Fabio se acercó a despedirse de Mónica esta le rechazó diciendo: "No, que te den". "Les he visto hacer fiesta y no me parece bien...", fue la explicación que le dió a Jorge Javier.

El presentador, que trató calmar a la exconcursante le dijo: "Déjame que te diga algo... Juzgar cómo vive cada uno un momento tan importante, yo entiendo que es muy complicado. Probablemente no te haya sentado bien, pero no te estropees este momento tuyo porque has llegado muy lejos, has hecho un concurso estupendo... No te vayas de la palapa con ese mal humor, porque no te lo mereces. Vamos a resetear, como dice Lara. Acéptale el abrazo a Fabio"

"No pasa nada, Fabio. Mucha suerte a todos, que vaya bien los días que quedan. Realmente a mis compañeros poco tengo que agradecerles. Gracias al público, ellos me han nominado ochenta mil veces, mis compañeros. A la gente que me ha salvado, gracias por traerme hasta aquí y gracias a la productora por hacerme descubrir cosas de mí que me gustan mucho y que no sabía", sentenció Mónica.

Queda muy poco para la gran final, y los concursantes están más que nerviosos. _Nosotros mientras tanto, seguiremos de cerca sus pasos que ahora más que nunca, son muy decisivos.

Más sobre 'Supervivientes'...

- Supervivientes' se defiende de las acusaciones de dar comida a los concursantes que pasan por enfermería

- Violeta Mangriñán, atendida por el médico de 'Supervivientes' en directo

- El reencuentro entre Isabel Pantoja y Chabelita