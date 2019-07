13 jul 2019 Cristina Rivas

No es la primera vez que esta cordobesa con acento puertorriqueño desfila para una diseñadora de nuestro país. El pasado invierno lo hizo de la mano de Juana Martín, en la Semana de la Moda de París. "Apoyo 100% la moda española y soy fan número uno de nuestras diseñadoras. Las españolas somos mujeres fuertes, y eso se nota. Es un diseño inconfundible", afirma la modelo. Además, se proclama fiel embajadora de la Marca España allá por donde va. Incluso en Miami, lugar en el que vive con Luis Fonsi y sus dos hijos: Rocco y Mikaela. Esta ciudad es sol y playa, por eso la moda de baño es la que más le gusta.

De hecho, el pasado año estrenó junto a Gova Swimwear una línea de bañadores y bikinis. Pero nos cuenta que le encantaría tener su propia marca de ropa. De hecho, actualmente se encuentra trabajando junto a la 'top model' Joana Sanz en un proyecto que dentro de poco verá la luz. Y aunque la playa forme parte de su rutina diaria, tiene muy presente los peligros de la exposición al sol, ya que su madre sufrió cáncer de piel.

La pareja compartirá residencia entre España y Miami

Fonsi está de gira por España. Por eso ella y sus hijos van a aprovechar para pasar el verano en la costa andaluza. "Iremos al sur a visitar a la familia y pasar unos días, que no se está nada mal", explica. Y aunque ahora, la pareja y su familia solo van a pasar el verano en nuestro país, Águeda nos cuenta que "en un futuro compartiremos residencia entre Miami y España. Cada vez extraño más mi país, pero a nosotros nos encanta vivir allá".

Ocho años juntos

Estados Unidos la recibió con los brazos abiertos hace casi una década. Incluso, comenta que este país le dio las oportunidades que en España no tuvo. Gracias a su trabajo como modelo en Miami, pudo conocer a Luis Fonsi en el año 2011. Aunque no fue hasta tres años después, cuando se dieron el 'sí, quiero' en un viñedo privado en el Valle de Napa, California. Desde entonces comparten su vida juntos, y son padres de dos niños: Mikaela de siete años, y Rocco de apenas dos. "Nosotros tratamos de educar a nuestros hijos de la mejor forma posible. Mikaela entiende que su papá canta y su mamá es modelo y presentadora. Eso le llena de orgullo", cuenta. Pero lo curioso llegó con el nacimiento de Rocco. Fue apenas semanas antes del lanzamiento del éxito mundial 'Despacito'. "La canción nació literalmente con Rocco, vino con un pan debajo del brazo". Ante el éxito de Fonsi, la modelo no dudó en apoyar al 100% a su marido. "Fue un éxito abrumador. Esto pasa pocas veces en la vida", dice.

Aunque el trabajo de Fonsi demanda muchos viajes, ella nos asegura que son una pareja de lo más normal. "Entre nosotros hay mucha comprensión y apoyo. El éxito es una bendición y lo apreciamos como tal. No hay queja".

