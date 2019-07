15 jul 2019 Sara Corral

Los supervivientes están llegando ya a la final del concurso, y por ello, el programa les ha dado la oportunidad de abrir sus maletas y reencontrarse con todas las cosas que tuvieron que dejar atrás, y sin duda, ha sido uno de los mejores momentos de la edición.

Albert Álvarez fue el primero en abrir su más preciado tesoro, fue por ello que su reencuentro con las zapatillas de correr, la máquina de afeitar, y el desodorante, hicieron que al supervivientes se le saltaran las lágrimas. "Me voy sabiendo que soy una persona trabajadora, luchadora, que lo da todo, fiel a mis principios y me marcho siendo un poco más humano", decía el extronista.

Mahi, abrió emocionada su maleta y no tardó ni un segundo en probarse sus plataformas, sus pelucas y sus bikinis holográficos, protagonizando un pase de modelos de lo más extravagante por las playas de Honduras, aunque aseguró que: "Me he dado cuenta que he sido una persona muy preocupada por el físico. Ahora me das a elegir entre una peluca y un cuarto de coco, y me quedo con el coco".

Omar Montes, sintió tanta emoción al ver su chándal de "Iluminati", que hasta se desnudó delante de las cámaras para poder ponerse tan vista prenda.

Fabio Colloricchio, por su parte, nos mostró su lado más secreto, y es que no sabíamos que el modelo era tan rockero. Lo descubrimos cuando se enfundó una chaqueta de cuero, unas botas y unas gafas, mientras caminaba por la isla. "Que bien olía, no lo recordaba", dijo oliendo sus camisas.

Este jueves es la final, y los concursante ya están deseando volver a sus casas. Suerte para todos.

