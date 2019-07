16 jul 2019 sara corral

Mónica Hoyos se ha quedado a las puertas de convertirse en una de las cuatro finalistas de 'Supervivientes 2019', es por ello que está viviendo ahora mismo la vuelta a la normalidad, y su reencuentro con la vida cotidiana.

Disfrutando de un delicioso desayuno, Mónica recordaba entre lágrimas sus momentos en la isla. Poder tomar un café caliente, un bizcocho o azúcar es algo que más que alegrarla, parece que produce en ella nostalgia.

Abrir la maleta ha causado en ella sensaciones parecidas. Al encontrar sus tacones, se ha quedado paralizada diciendo: "Esto no me lo voy a poner nunca más", y añadía: "Ahora mismo llevo un 'leggin' roto y un calzoncillo. ¿Para que quería yo esto?".

"En tres meses no he necesitado nada de esto, solo me dejaron llevar seis prendas", decía mientras deshacía la maleta.

Para demostrar su aprendizaje de pesca durante estos meses, la peruana ha dado una pequeña clase de este arte al encontrar las lentejuelas que guardaba en su maleta para personalizar las prendas.

"Si pescáis con esto, los peces vendrán antes porque van a lo luminoso. Os lo digo yo que en tres meses he aprendido a donde van", sentenciaba Mónica.

Ya nos queda menos para poder disfrutar de la exconcursante en el plató de 'Supervivientes 2019', donde saldrán a la luz sus mejores y sus peores momentos durante el concurso.

