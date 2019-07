19 jul 2019 sara corral

Fabio Colloricchio se ha proclamado como el tercer clasificado de 'Supervivientes 2019', y además de su gran espíritu de superviviente dentro de la isla, uno de los grandes momentos que han marcado el concurso de Fabio ha sido su relación con Violeta Magriñan, exconcursante.

Es por ello, que el programa les preparó este emotivo encuentro después de haber estado semanas separados. Momento que tanto ha dado que hablar.

"Pide tres deseos y di 'abracadabra'", le decía Jorge Javier. Tras hacer este ritual, Fabio abrió la puerta y se encontró con Violeta que corrió a sus brazos. "Estas bellísima, eres hermosa", decía sin parar Fabio.

Lo que está claro, es que este momento además de romántico, ha sido más que divertido. "Me gustas más así, yo antes vi tu Instagram y no me gustabas", decía Violeta mientras se arrodillaba frente a él, provocando el revuelo en el público.

"Tienes un moco", sentenció ella. Jorge, que ya les había comunicado que tenían reservada una 'suite' en un lujoso hotel de Madrid, les decía: "Que tampoco os dé tiempo a conoceros mucho, que a lo mejor no llegáis a mañana".

Sin embargo lo que dejó sin palabras a Fabio fueron las palabras de Violeta: "Tienes que saber que nos ha visto fol*** toda España".

