19 jul 2019

Para el bien de los concursantes y el mal de la audiencia 'Supervivientes 2019' ha llegado a su fin. Cara a cara, por el cheque de 200 000 euros estaban Albert y Omar Montes. Y antes de que se decidiese que el de "te camelo" ganase esta edición, Albert dio uno de los mensajes más emotivos de la historia del programa.

Me dolía el pecho cuando pensaba en ti" Albert

Nos ha hecho llorar a todos con un gesto que debería ser más común de lo acostumbrado. Le ha dicho a su madre todo lo que sentía por ella y le ha agradecido como nunca y delante de toda España su sacrificio y su apoyo. Además de haber hecho un concurso maravilloso, que a quien le guste más o menos tiene que reconocerlo, Albert nos ha robado alguna lagrimilla con las siguientes palabras:

"Te he echado mucho de menos. Pues ahora estoy muy feliz. ¡Qué guapa estás! Tenía muchas ganas de verte. No paraba de pensar en ti. Yo sabía todo, sé que te quiero, que eres mi madre, pero no sabía que tenía una conexión contigo. Me dolía el pecho cuando pensaba en ti. No paraba de pensar todo lo que has hecho por mí siempre. Recuerdo todo, cada minuto, cuando me has cogido la mano de pequeño, cuando venías a la cama a darme un beso, a taparme, todo me venía. Desde mi inicio hasta el final. Cada cosa que has hecho por mí. Me he dado cuenta que yo pensaba que yo era una persona que sólo hacía las cosas y no, es mentira. Yo he hecho todo porque he tenido a un padre a mi lado, a mi madre a mi hermana….

Le decía Albert a su madre después de abrir una puerta que Jorge Javier le había pintado como la más peligrosa de todo el concurso. Y, después de que el presentador le llamase la atención los halagos y el grandísimo mensaje que le daba Albert a su madre, este tenía también un mensaje para toda la audiencia y algo que TODOS deberíamos tener en cuenta:

“Es lo que tendría que hacer todo el mundo cuando tiene la oportunidad de tener a su madre delante y dejar de perder el tiempo porque a veces uno se va de casa, no le da un beso o cualquier cosa y el tiempo es oro”.

