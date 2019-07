20 jul 2019

El humorista Millán Salcedo continúa recuperándose en el Hospital Sagrado Corazón de Sevilla al que fue trasladado el pasado 4 de julio tras sufrir un fuerte ataque epiléptico. Y a pesar de que la familia del humorista prefiere mantener la situación con total discreción, Millán ha decidido romper su silencio y conceder una breve entrevista telefónica a Sálvame.

A través de la cual, además de saber que el integrante de Martes y Trece ya está en planta desde el pasado lunes, también ha confesado con voz débil que todavía está "pachucho" y que los médicos le han recomendado que "hable lo mínimo posible". Pero aún a pesar de esas recomendaciones, el cómico ha preferido romper su silencio para mandar un mensaje tranquilizador sobre su actual estado de salud y para agradecer los numerosos mensajes de ánimo que ha recibido en los últimos días.

Aún así reconoce que el susto sigue ahí "ha sido horrible", asegura recordando lo sucedido y también ha confesado que hace un tiempo vivió un episodio similar: "Ya me pasó cuando la Mili. Allí pasó una cosa parecida. Nadie estamos exentos" y también ha confirmado públicamente la versión del último parte médico emitido por el propio hospital hace unos días, donde explicaron su ingreso como consecuencia de "una crisis epiléptica generalizada tónico-crónica con mordedura de lengua". Sobre lo que ha aclarado que su paso por la UCI fue necesario tras la operación de lengua a la que se tuvo que someter, "me metieron en la UCI para que no me hiciera daño, pero estoy mucho mejor" ha confesado por teléfono.

Millán Salcedo tendrá que seguir un tratamiento para continuar con su recuperación. pinit Gtres.

Ahora el humorista tendrá que continuar centrado en su recuperación y también tendrá que someterse a un tratamiento que deberá seguir a partir de ahora y durante el tiempo que los médicos crean necesario "porque he estado casi veinte días a suero. Me tengo que recuperar", ha confesado.

Pero sin duda, el punto fuerte de su recuperación estará en su familia que le ha arropado durante todos estos días de hospitalización: "Aquí han estado mi hermano, mi sobrina... Aquí están conmigo". También ha tenido agradecimientos para las colaboradoras del programa María Patiño y Lydia Lozano que han permanecido pendientes en todo momento de la evolución de Millán: "Gracias por estar portándoos tan bien: María Patiño, Lydia Lozano... Muchas gracias por las muestras de cariño y afecto. Me siento muy querido, de verdad".

