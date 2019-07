24 jul 2019

Aitana ha hecho un cambio de última hora en sus conciertos que, al parecer había desconcertado a sus fans tanto que ella misma tuvo que explicarlo en su Twitter. Ha pedido comprensión y respeto por algo que ni ella misma entiende por qué. Pero el recibimiento ha sido realmente bueno.

La triunfito se encuentra en el tour 'Play' y, aunque no puede irle mejor, no puede tener unos fans más volcados y seguir creciendo se ha encontrado con un obstáculo simbólico. Es por ello que ha dejado de cantar una de sus canciones y ha explicado por qué en su perfil de Twitter en honor a sus fans y pidiendo su aceptación.

"Chicos, en cuanto 'El 13', he decidido no cantarla de momento en mis conciertos. Es una canción mía que me encanta pero no sé por qué me da un poco de "mal augurio" cantarla... y mira que yo nunca he sido muy supersticiosa. Espero que entendáis y podáis respetar mi decisión temporal", escribía.

Chicos, en cuanto “El 13”, he decidido no cantarla d momento en mis conciertos. Es una canción mía q m encanta pero no sé pq me da un poco de “mal augurio” cantarla... y mira que yo nunca he sido muy supersticiosa. Espro que entendáis y pdáis respetar mi decisión temporal — Aitana (@Aitanax) July 23, 2019

Lo peor de todo es que no es una canción cualquiera. La canción 'El 13' como ella le ha llamado es una canción de desamor. Uno de sus versos dice: "No vuelvas más a cambiar de sitio cada pieza; A enamorar sin avisar; No vuelvas más a arremeter el rumbo de las cosas; Y si me canso de esperar". ¿Seguirá Aitana arrastrando una historia de desamor que le impide cantar por no haberla superado?

Es tu decisión y la respetamos, no te sientas obligada a cantarla si no te apetece. Nada male sal en el #PlayTour, con 13 o sin 13 — Aitana DailyES (@Aitana_DailyES) July 23, 2019

Lo cierto es que, para bien, sus fans han respondido a su publicación. "Es tu gira, tú decides qué cantar y qué no, Aitana. Si en algún momento te sientes cómoda con ella, la recibiremos con los brazos abiertos, y si no, los que vamos a tus conciertos créenos que te entendemos y nos ponemos en tu lugar. El concierto, tal y como es, es INCREÍBLE", escribía otro de ellos.

Más noticias sobre Aitana

- Aitana podría haberse hecho un retoque estético que pocos han notado

- El esperado beso de Aitana y Miguel Bernardeau en sus vacaciones en Ibiza

- Aitana borra todo rastro de Luis Cepeda de su Instagram... y él se la devuelve