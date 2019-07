24 jul 2019

Cuando Alejandro Rubio cumplió los 18 años, a su madre, Terelu Campos, se le acusó de exponerla en demasía ante los medios de comunicación. Pero parece que la presentadora es más bien una madre protectora. Al menos, eso es lo que explica la joven en el último capítulo de su 'reality' de Mtmad.

Lo ha hecho explicando que le encantaría hacerse un retoque estético en concreto que causaría un disgusto enorme a Terelu. "Sí que he pensado en ponerme un poco de labio arriba, pero creo que mi madre me deshereda", son las palabras de Alejandra ante la cámara.

“Mi madre me hago algo en la cara y me mata. Si yo vivo sola, soy independiente económicamente y de todo y solo os digo que no me deja ir a Fabrik. Imaginaos que me ponga algo en la cara, pues me mata", añade, dando énfasis al descontento que supondría para Terelu ese cambio en su rostro.

Alejandra ha hecho esta confesión en un momento en el que su madre parece no estarlo pasando precisamente bien. Ayer por la tarde, en 'Sálvame', Kiko Hernández revelaba que se ha visto obligada a forzar la venta de su casa de Pozuelo de Alarcón -su domicilio familiar- para poder hacer frente a las cuantiosas deudas que tiene.

