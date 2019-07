26 jul 2019 sara corral

Tras su paso por 'Gran Hermano VIP', Aurah Ruiz ha decidido dejarse conocer a través su canal de 'Mtmad'. Y como era de esperar, ha querido dejarle un espacio a una de las personas más importantes de su vida, su madre, que se ha sincerado y ha hablado sin ningún pudor sobre su hija.

Aurah se ha visto envuelta en numerosas ocasiones en grandes polémicas. Sin duda, la más sonada, y en la que más ha pedido ayuda, ha sido sobre su hijo, Nyan, que sufre una grave enfermedad, y la supuesta irresponsabilidad de su padre.

Aún así, dejando estos sucesos atrás, la madre de Aurah ha querido hablar del papel de su hija y de su paso por la televisión, y es que parece que tenía más que claro que ahí se encontraba el futuro de hija."Una señora le preguntó con 6 años que qué quería ser de mayor y dijo 'famosa, voy a estudiar famosa'", comenzó a contar su madre.

"Lo estaba viendo venir y no me quedó más remedio que aceptarlo", contaba a la cámara, y añadía: "No era lo que yo quería. Me hubiera gustado que estuviese en televisión pero de periodista".

Aún así, su madre no se ha separado ni un instante de la joven y ha dejado claro que, pase lo que pase, siempre estará a su lado.

