29 jul 2019

Compartir en google plus

Anoche nos levantábamos con una mala noticia: Eduardo Gómez, conocido por sus papeles en 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina', había fallecido a los 68 años. No eran pocos los que se preguntaban qué era lo que se había llevado a un actor que se ganó el cariño y la simpatía del público en tiempo récord.

Normal, porque padecía un cáncer que quiso llevar con la mayor discreción para que sufriera el menor número de personas posibles de su entorno. Ha sido su hijo, Héctor Gómez, quien lo ha desvelado en unas declaraciones realizadas al diario '20 minutos': "Luchó hasta el final contra el cáncer".

Ha luchado y ha muerto en paz y tranquilo"

"Ha luchado como un buen gladiador", sostenía antes de describir a su padre como "muy buena persona, con un gran corazón y, como buen gladiador que era, ha luchado y ha muerto en paz y tranquilo". Además, daba detalles de cómo han sido esos duros meses: "La batalla ha sido dura, de bastantes meses de entrada y salida del hospital, y él ha luchado por su vida, por curarse, pero el cáncer le ha ganado la batalla".

"No quería preocupar ni hacer sufrir a la gente", explica Héctor para que entendamos por qué tan poca gente sabía que Eduardo padecía cáncer. "La mayor enseñanza que me ha dejado es que, por muy mal que estés, siempre puedes salir a la superficie. Lo pasó muy mal durante su vida, tuvo etapas muy malas, y me enseñó que por muy abajo que estés, siempre puedes salir a la superficie. Es un ejemplo de superación", concluye.

Más noticias sobre fallecimientos de famosos...

- Muere Rutger Hauer, villano en 'Blade Runner'

- Muere el hermano de Zinedine Zidane

- Muere en extrañas circunstancias la protagonista de Anatomia de Grey