Mahi Masegosa acudió el sábado por la noche a 'Sálvame Deluxe' y ante la atenta mirada de los colaboradores, se sincero contando con su peculiar alegría un pasaje de su vida que la marcó, su adolescencia.

Y es que la joven siempre ha destacado entre los demás, no solo por su forma de ser, si no por su atrevida forma de vestir, y ha asegurado que eso la trajo algún que otro dolor de cabeza con sus compañeros.

"Yo recuerdo una boina rosa que yo tenía, que siempre que iba al baño mis compañeros me la quitaban de un golpetazo para arriba", comenzaba diciendo la exconcursante de 'Supervivientes 2019', que continuaba contando: "Aún así eso me daba fuerza y al día siguiente me la ponía con más seguridad. Ahora lo llaman bullying yo digo que se mofaban de mí".

"¿Pero tú te sigues encontrando con algunas de esas personas?", le preguntaba Rafa Mora. "Sí, y están calvos, gordos, feos y viejos. Desmejorados como yo les digo", sentenciaba la joven arrancando una enorme carcajada entre todos los presentes.

"Yo les digo que están desmejorados y me da un regocijo", decía diseñadora entre las risas de los colaboradores. Y es que si algo está más que claro, es que Mahi Masegosa es única. Ya se lo dijo María Patiño, que ejercía de presentadora el sábado: "Has entrado y nos ha cambiado la cara a todos".

Y tanto que es verdad. Enhorabuena Mahi, por tu concurso, y por tu paso por la isla de 'Supervivientes'.

