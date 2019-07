29 jul 2019 sara corral

'La casa de Papel' es éxito mundial, y además de romper fronteras y unir a personas, parece que ha unido a los actores en una bonita relación de amistad que no han dudado en compartir a través de sus cuentas personales de Instagram.

En este caso los protagonistas son Úrsula Corberó y Miguel Herrán, Tokio y Río en la serie, quienes han querido demostrarse su amor a través de las redes sociales, y lo han hecho así.

"Mi compañero de viaje, de alegrías y tristezas. Qué bonito compartir tantas cosas contigo. Eres precioso Miguel. Te quiero pa´ siempre", escribía la exprotagonista de 'Física o Química' en su perfil, contando rápidamente con más de 3 millones de reacciones por parte de sus seguidores.

Por su lado, Miguel contestaba con una bonita publicación en la que escribía: "En esta foto se puede ver claramente mi relación con Úrsula una amistad muy divertida y enriquecedora... sobre todo para mí. Que me has ayudado siempre y me has enseñado mucho más de lo que yo te voy a poder devolver jamás..."

"Por que eres una compañera increíble y una mujer excepcional. Por que siempre me 'descojono' contigo y ojalá que nuestros caminos se sigan cruzando por mucho tiempo y podamos seguir creando cosas tan bonitas juntos como a TOKIO & RIO. Te quiero", sentenciaba el joven actor.

La publicación no ha pasado desapercibida y ha recibido numerosos mensajes de apoyo. Entre ellos, de algunos de sus compañeros como Jaime Lorente, quien interpreta a Denver en 'La casa de Papel': "Sois lo más bonito del universo".

Ya está disponible la tercera temporada en Netflix, y nosotros estamos ya deseando poder disfrutar de la cuarta. No os lo perdáis.

Más sobre Úrsula Corberó...

- La madre de Úrsula Corberó baila al ritmo de la Casa de Papel

- Úrsula Corberó: copiamos en rebajas uno de sus looks más triunfantes