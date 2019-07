30 jul 2019 sara corral

Anita Matamoros, la hija de Kiko Matamoros y Makoke, está pasando últimamente por momentos bastante difíciles, y es que tras conocer la enfermedad de su padre, y la resolución por la cual será operado recientemente de tumores en la vejiga. La joven 'influencer' ha perdido a un amigo en Tailandia mientras disfrutaban de unas vacaciones.

Frente al aluvión de comentarios y datos falsos que según la joven están teniendo lugar, ha decido manifestarse respecto al tema, algo que no había pensado sabiendo lo mal que lo está pasando la familia del joven.

"Quienes lo conocimos sabemos que él era alguien súper prudente. Se ha llegado a decir que si iba en moto, que si estaba cruzando una cascada, deslizándose por ella. He leído una barbaridad de mentiras y no son verdad. Tan solo subieron a ver un paisaje y, de pronto, no se volvió a saber más de esta persona. Se trata de una zona turísitica a la que va mucha gente, y sabed que la seguridad en esos países no es la misma que en otros, el año pasado falleció otro turista israelí y no se ha cambiado nada", comenzó contando la joven.

La influencer no ha dudado en usar su influencia para denunciar este hecho, incluso ha dejado en sus historias de Instagram el nombre del lugar donde estos hechos ocurrieron. Así, trataba de advertir a sus seguidores y de mandar un mensaje de esperanza y animo para la familia.

Mucha fuerza Ana.

