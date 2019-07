31 jul 2019

Isabel Pantoja llegó a Telecinco el pasado martes con tono conciliador. Dijo no ser rencorosa y besó y abrazó a todo el que se le puso por delante. Incluida Mila Ximénez, que miren si le habrá dado palos durante los diez años que lleva en emisión 'Sálvame'. Ahora son compañeros y la tonadillera ha dado un pasito atrás para que reine la armonía.

Sin embargo, no todos en su familia parecen tener esa capacidad de borrar las ofensas. Un día después, en el plató de 'El programa de verano', su hija, Chabelita -que hace unos días nos sorprendía bailando así-, se mostraba beligerante y dejaba bien claro que hay ciertas cosas que ella, por mucho que quiera, jamás podrá olvidar. Su blanco no era otro que Kiko Hernández, que la criticó por las declaraciones que dio la semana pasada en 'lazos de Sangre'.

"Coges con tu dedito y señalas mientras dices mentiras, mofas e insultos, porque sobre mí me has inventado. Porque tú eres intocable y en tu programa, que tienes cuatro horas, te dedicas a insultar y burlarte. Nadie te puede contestar", comenzaba la joven su discurso, dejando a todos atónitos por la contundencia de sus palabras.

A mí no se me olvida el daño que me has hecho"

"Si mi madre tiene la facilidad de perdonar a gente que le ha hecho daño, es tu problema. A mí no se me olvida el daño que me has hecho tú a mi madre y mi familia", añadía antes de zanjar: "No me importa que me llame mentirosa, sino la falta de respeto, los insultos y las burlas, eso me afecta. Hablo no no solo por mí sino todos los que no tienen la oportunidad de contestarle, se callan y esperan años para demandarle y ganarse algo de respeto".

Por supuesto, el colaborador no se quedaba callado y era por la tarde, desde 'Sálvame', cuando le daba la réplica. "Mira, chatina, luego no me llames cuando tienes problema para comerme la cabeza diciéndome: 'Ayúdame, ayúdame'", decía mirando a cámara y subrayando que tenía suerte porque estaba malo.

La guerra entre ellos, no ha hecho más que comenzar. Y ninguno de los dos es de los que se quedan callados.

