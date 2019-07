31 jul 2019

El pasado fin de semana, Paz Padilla tuvo que suspender su función en Santander. No era la primera vez que pasaba en esta gira: los valencianos tampoco pudieron verla. Ella se excusó asegurando que tenía problemas de salud. Que un cólico nefrítico le había impedido subirse a las tablas.

Pero, ¿y si no fuera cierto? ¿Y si no fuera ella a la que le flaquease la salud? La revista 'Lecturas' asegura en su número de este miércoles que quien está enfermo, en realidad, es su marido. Y aunque no le pone nombre a la dolencia, sí subraya que la humorista trata de estar todo el tiempo posible que su trabajo le permite a su lado.

El fin de semana que Paz debía actuar en Valencia, Juan acudió al hospital al sentirse indispuesto y los médicos decidieron dejarle ingresado para realizarle unas pruebas. Hoy, descansa en casa, pero no está, ni mucho menos, recuperado.

Detallan que Juan Antonio Vidal está siguiendo tratamiento para superar el momento más delicado de su vida, pero dado el hermetismo con el que la gaditana trata todos sus asuntos privados, no se sabe más de qué es lo que tiene a Paz tan preocupada como para suspender sus funciones.

Paz y Juan Antonio se casaron en octubre de 2016 en una boda celebrada en la playa. Ella está dispuesta a seguir a rajatabla aquello de "en la salud y en la enfermedad".

