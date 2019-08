2 ago 2019 Nuria Domenech

Parece que Lorenzo Quinn se ha consagrado finalmente como uno de los grandes escultores del panorama artístico internacional. Afincado en España, el hijo de la leyenda cinematográfica Anthony Quinn lleva 30 años luchando por hacerse un nombre en el arte. Como ya sucedió en 2017 con su obra Support, en la que dos enormes manos surgían del agua sujetando la fachada de un palacio veneciano para alertar sobre el cambio climático, el artista ha vuelto a brillar en la Bienal de Venecia 2019 con otra monumental instalación.

Corazón Este año ha colocado seis pares de brazos enormes, a modo de puente: amor, sabiduría, esperanza, ayuda, amistad y fe, era lo que simbolizaba cada uno de ellos. ¿Cuál es el más importante?

Lorenzo Quinn El amor, desde luego. Es el que alberga todo lo demás y al final del día, es sin duda lo más importante. Los primeros brazos de esta obra representan los cinco continentes. Los sextos son precisamente el amor, por eso los situé en medio de los demás, porque el amor es lo que une todo.

C. Su estudio y su obra están llenos de mano ¿De dónde viene esa pasión?

L.Q. Desde niño. Siempre me gustó la pintura y siempre las dibujaba. Hacía estudios de mi mano izquierda, la posicionaba de distintas formas, mientras la dibujaba con la derecha para aprender anatomía. A veces hacía formas extrañas con ellas, me encantaba el surrealismo. Dalí fue un descubrimiento para mí y una gran fuente de inspiración. Con la edad fui entendiendo que los seres humanos expresamos muchísimas cosas usando las manos en nuestro lenguaje corporal, son gestos que todo el mundo comprende como un lenguaje universal, y ahí empecé a desarrollar los conceptos en mis esculturas con ellas.

C. ¿Qué manos de carne y hueso son sus favoritas?

L.Q. Nunca lo he pensado. Para trabajar he usado las mías como modelo toda la vida… Para las esculturas femeninas, muy íntimas, las de mi mujer y también he usado modelos de manos según qué proyecto. Las que recuerdo con más cariño a lo largo de mi vida creo que, como todos, son las de mis padres y también las de la gente que más quieres. Una mano que siempre recordaré, porque me impactó muchísimo cuando era un niño, fue la de John Wayne. La primera vez que estrechó la mía tendría yo tres o cuatro años y recuerdo siempre la imagen de ver mi manita tan pequeña dentro de su manaza gigante. Las manos de mi padre también eran increíbles, he hecho varias esculturas con ellas.

C. ¿Cuáles son los recuerdos más felices de de su infancia?

L.Q. Los momentos pasados juntos en familia, que son muchos. Mi padre trabajaba mucho pero estaba muy presente. Los viajes que hicimos juntos son momentos que recuerdo con mucha alegría todavía hoy. La infancia en Bel Air, jugando al tenis, caminando por las montañas con mi padre y mis hermanos… Recuerdos en familia.

Lorenzo Quinn en su estudio, que está decorado con de su padre, el actor Anthony Quinn. pinit Nunu pICTURES

C. Tiene usted tres hijos varones, ¿qué cree que hay de su padre en usted a la hora de educar?

L.Q. Cada hijo es un mundo. Educas a uno de una manera y al siguiente de otra, porque son completamente diferentes. Entre padres e hijos sucede exactamente lo mismo. Tengo algo de mi madre y algo de mi padre también, pero soy muy diferente a él. Los tiempos cambian. Mi padre era de una generación mucho más antigua, con formas de pensar muy distintas a las mías. En la forma que él era con sus hijos, no creo que hay mucho en mí de él.

C. ¿Por qué pensó que su mujer era la persona ideal para usted?

L.Q. Nunca lo sabes, es una lotería… Si te casas con alguien es porque piensas que es la persona ideal para ti, pero mucha gente en un par de años se separa… Nosotros tuvimos suerte. Empezamos jóvenes, crecimos juntos y luego seguimos creciendo de la mano a lo largo de los años, porque hay gente que crece en distintas direcciones, pero nosotros no, crecimos juntos porque teníamos un proyecto de vida en común.

C. ¿Como influye su familia, su mujer e hijos, en su obra?

L.Q. Ellos lo son todo. Lo bueno y lo malo... Sufro a causa de ellos y me alegran la vida también. Mis logros profesionales son para gozarlos juntos. Si no celebras los logros con la gente que quieres, no sirven de nada.

C. De hecho, en unos días se cumple el aniversario de la pérdida de su hermano, el actor Francesco Quinn, de un infarto fulminante en Málibu, California, donde residía. Imagino que eso también cambió su vida.

L.Q. Esa tragedia me llevó a entender y a aceptar que la vida no la tenemos garantizada. No dar la vida por hecho y saber que en cualquier momento puede terminar... Creo que su pérdida me ha enseñado a apreciar el presente y a vivir el momento.

C. Teniendo tanta sensibilidad y habiendo sufrido ya pérdidas tan importantes como las de su padre, su madre y su hermano. ¿Cómo lo ha afrontado?

L.Q. Creo que te unes más aún a los que quieres, a la familia, buscando el apoyo de los afectos de la gente que está a tu lado.

C. Disfruta de una vida ordenada en Barcelona. Felizmente casado, tiene su oficina, sus hijos… Al ser un tan creativo y tan polifacético, podría haberte decantado por una trayectoria más loca, ¿no?

L.Q. Soy una persona a la que siempre le gusta tener el control de la situación. No recuerdo que nunca me haya emborrachado, jamás he probado la droga y eso que fui joven en los 80 en Nueva York, en la época del disco y los excesos. Jamás entré en ese juego. Siempre he sido un hombre seguro de mí mismo, sin necesidad de buscar la aprobación de nadie ni respuestas ahí afuera, siempre he sabido quién soy. Nunca entré en esos mundos raros porque mis padres estuvieron muy presentes en mi educación y mi familia siempre estuvo unida.

C.

¿Cuál es el secreto para mantener un matrimonio y una familia unida?

L.Q. De hecho, mi mujer y yo hacemos hoy 31 años juntos. ¿El secreto? ¡La paciencia! (risas) Es la palabra clave. Después, saber aceptar compromisos, tener empatía y, obviamente, tener una gran base de amor es lo esencial. También es muy importante tener un proyecto de vida en común.

C. Una observación antes de terminar: tiene los brazos llenos de golpes y cicatrices. ¿Es a causa de tu trabajo?

L.Q. ¡No exactamente! Soy muy fan de las motos, en especial del Hard Enduro. Ya te puedes imaginar que ni mi mujer ni las chicas de mi oficina están a favor de ello porque es un poco arriesgado. Pero a mí me encanta, me crea estímulos positivos, amo la naturaleza y con la moto llegas a lugares que de otra forma serían inaccesibles… Tiene un punto de riesgo, pero es de alguna forma controlable. El riesgo me gusta porque hace que le de más valor a la vida. Es también mi momento de desconectar, de alejarme de los problemas, de tener mi espacio… No es solo la diversión, es el momento de compartir con mis amigos.

Quizá también te interese...

- Lorenzo Quinn asistirá a la inauguración de una escultura suya en Fraga

- Muere Francesco Quinn, hijo de Anthony, de un ataque al corazón a los 48 años