El que ha levantado pasiones por todo 'MYHYV' cada vez que aparecía con o sin pareja, Noel Bayarri, de pretendiente o tronista por el plató se olvidó sus abdominales (como Jennifer Lopez) en un desenfrenado mes de vacaciones. Noel reconoce que está peor que nunca. Y, aunque siga estando estupendo igualmente, echa de menos enseñar su tableta o ¿engañarnos con su espejo?

"Como echaba de menos mi cuarto de baño. No por cagar en casa ni nada sino por esta luz maravillosa. Qué pena que sea todo mentira. Esta es la realidad. ¡NO!", decía el mojo picón de 'MYHYV' y nos lo enseñaba con todo detalle.

Noel Bayarri enseña que sus abdominales son falsos.

"¡Papi está en casa, por fin!" celebraba Noel hasta que segundos después se le pasase toda la euforia con un: "He ido hasta al gimnasio –y después de enseñar su musculatura (que sigue estando increíble)- Estoy en la peor forma de mi vida. Ha sido más duro que cualquier resaca. Llevo un mes sin hacer nada. En algún polvo me he esforzado un poco más peor…". Ojala estuviésemos así al volver de vacaciones todos.

"¿Lo hueles? –se creía Albert Rivera pero se confundió de sentido- Ya está aquí. El mes del disfrute por excelencia ya ha llegado. Ese que llevas esperando todo el año. Agosto no es un mes, agosto es una actitud", y actitud la que tiene él para afrontar las duras horas de gimnasio que le esperan porque como era de esperar: ya ha empezado a entrenar. ¿Qué os creíais? Es Noel Bayarri. Nosotras olvidamos la operación bikini pronto hasta próximo aviso y sino que se lo digan a Jennifer López, pero él no.

Noel Bayarri preparando la puesta en forma después de un mes de desenfreno.

"Vuelta a la vida sana. Siempre con amix", contaba en sus stories y es que claro, él cuenta con ayuda. Y también la de Lolita que, además de pasárselo muy bien, le da clases de twerking como las que da Chabelita: ¡Todo queda en casa! ¿Dónde quedó este Noel?

