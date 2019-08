6 ago 2019

La pasada semana, desde la prensa de Ibiza se informaba de que Micky Molina había atropellado a una niña, que se encontraba fuera de peligro, y que había dado positivo en el control de alcoholemia. Ahora, la familia de la menor ha querido emitir un comunicado para aclarar ciertos puntos que podrían no haber sido informados con rigor.

Han sido Andrea Molina y Lycia Bosch quienes se han encargado de difundir las líneas escritas por los padres de la niña y que comienzan: "Ante determinadas informaciones aparecidas en distintos medios de comunicación, la familia Navarro-Requena, padres de la niña que el pasado uno de agosto se vio envuelta en un incidente automovilístico con el actor Miguel Molina, se considera en la obligación de aclarar ciertos puntos,sin perjuicio, interferencia o menoscabo de las diligencias que al respecto están realizando las autoridades policiales".

"En momento de los hechos, nuestra hija se hallaba situada frente al coche del actor, quien, a bordo de su vehículo inmovilizado y según nos explicó posteriormente, intentaba situar la palanca de cambios en la "P" de parado", añaden, explicando que la maniobra falló y, como consecuencia, "Micky Molina no pudo evitar que el vehículo se desplazara ligeramente hacia delante tocando levemente a la niña, la cual, al ver que el coche se iba hacia ella, se echó al suelo, causándole como consecuencia algunos arañazos en las rodillas al rozar con arena y asfalto".

"El señor Molina dio marcha atrás rápidamente y salió del coche pidiendo por favor que se llamara al 112", advirtiendo que prestó socorro en todo momento, y que fue la propia niña la que trató de tranquilizar la situación: "La niña se levantó del suelo diciendo que estaba bien e insistiendo en que no le había pasado cosa alguna, intentado además tranquilizar al señor Molina, quien se encontraba muy nervioso tras lo ocurrido".

Además, ponen en valor que el actor pidiera disculpas en reiteradas ocasiones con gran arrepentimiento: "Miguel nos pidió reiteradas veces perdón muy compungido y tras el incidente se ha puesto en contacto con nosotros cada día para interesarse por el estado de la niña, pidiendo constantemente disculpas y lamentando lo sucedido".

Las palabras que ha escrito Andrea al lado de estas líneas, son bastante más duras. "Hace 4 días saltó la noticia de que mi padre había atropellado a una niña de 9 años, de que llevaba una tasa de alcoholemia de 0,90 y de que rogaba a los familiares que no llamasen a la policía. A lo largo de la semana no solo se ha hablado de estos hechos manipulados y distorsionados si no que a demás a la salido un presunto testigo contando una realidad completamente falsa", comienza

"No se debe de coger el coche bajo ninguna circunstancia si se ha bebido, pero lo que tampoco se debe de hacer es exagerar, mentir, ni manipular las cosas por el simple hecho de querer vender o de crear morbo", afea la conducta de ciertos medios antes de añadir: "Me gustaría creer que vivo en un país donde existe un periodismo justo, profesional y de calidad. Un periodismo que se informa de los hechos cuando suceden las cosas y que no se hacen simplemente eco de lo que la primera fuente suelta al aire. Un periodismo que no coge a la primera persona que se hace llamar a mismo como 'testigo' contando las cosas y la situación de una manera completamente distorsionada. Un periodismo que lo primero que hace es contactar inmediatamente con los implicados directos de lo ocurrido. Un periodismo que no miente, que tiene valores y que no pierde su moralidad a cambio del vender".

"Me gustaría también que en mi país existieran más personas buenas y menos oportunistas que se suben al carro sin ni siquiera dar la cara. Me gustaría conocer a ese presunto testigo que relató como mi padre salía a alta velocidad en dirección hacia la niña y como rogaba que no se llamase a la policía. Me gustaría mirarle a la cara y preguntarle porque ha querido dejar a mi padre de algo que no es. Me gustaría saber porque los medios de comunicación no tardan ni medio segundo en informar a todo el mundo sobre el presunto "atropello" a una niña de 9 años pero todavía no se han hecho eco del comunicado que cuelgo yo por aquí de la familia de la niña explicando las cosas como REALMENTE sucedieron", se queja sobre la poca difusión a este comunicado.

"Me dirijo por aquí a todos los increíbles y maravillosos periodistas que tenemos en nuestro país, sé que estáis, sé que existís. A los que estáis estudiando para serlo, por favor, nunca perdáis por el camino vuestras ganas de informar y de contar la verdad", lanza a modo de petición final.

