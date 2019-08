6 ago 2019

Dicen que no hay mejor experiencia en la vida para bajar de peso que participar en 'Supervivientes'. Sin embargo, esa máxima no siempre se cumple. Si hemos visto salir a una delgadísima Isabel Pantoja o a Omar Montes perder su barriga, hay alguna que no solo no ha adelgazado, sino que ha cogido algo de peso.

En la última edición, ha sido el caso de Aneth Acosta, la peruana amiga de Chabelita Pantoja, a la que la organización del concurso le comunicó que había engordado 400 gramos. Sí, algo casi insignificante, pero teniendo en cuenta el hambre que pasan allí... Bueno, tampoco es que pasase demasiado tiempo en liza.

Sin embargo, ella misma ha querido demostrar al mundo que sí hubo un día en su vida que fue capaz de ganarle la batalla a la báscula y quitarse de encima nada menos que 17 kilos. Lo ha hecho en Instagram, comparando dos fotos: a la izquierda una de hace muchos años y a la derecha una más reciente.

Aneth muestra cómo fue capaz de quitarse 17 kilos. pinit

En un 'story' posterior, Aneth lanzaba un mensaje esperanzador para quienes están haciendo dieta o esforzándose por perder peso: "Nada es imposible en esta vida. Solo tienes que desearlo con todo tu corazón... ¡Sí se puede! Yo perdí 17 kilos". Una cuestión estética, pero también para mejorar la salud.

En el vídeo, las dietas más radicales de los famosos

