A Mónica Hoyos le bastó convivir con Miriam Saavedra en la casa de 'GH VIP' para saber que no necesitaba repetir la experiencia. Es cierto que dieron muchos 'momentazos' al programa y que los vídeos con sus encontronazos daban vida al 'reality', pero Mónica no quiere saber nada más de entrar en un concurso junto a la pareja de su ex.

Tal es así que, cuando Miriam visitó la isla de 'Sueprvivientes 2019', tuvo un reencuentro con Carlos Lozano -en aquel momento no estaba muy claro si eran pareja o estaban en uno de sus ya conocidos paréntesis-, pero no vimos ni una sola escena junto a Hoyos. ¿No se han preguntado por qué?

Pues si lo han hecho, ya tenemos la respuesta. La propia Mónica ha confesado que la vetó. Ayer se sentó 'En el programa de verano' y fue allí donde aseguró con rotundidad: "Miriam estaba vetada". Y añadía apra darle más énfasis: "La gente que no me interesa está vetada".

Durante la entrevista que le hicieron los colaboradores del matinal de Telecinco, Hoyos reconoció que estar tres meses casi encerrada en la isla le ha causado ciertos traumas de los que no sabe si va a poner reponerse. Por ejemplo, dice que puede que tenga que mudarse de Madrid, porque ya no se imagina una vida lejos del mar.

Quizás sea algo momentáneo. O solo necesite la ayuda de un especialista que la reubique en la realidad que tiene que afrontar después de forma parte del 'reality' más duro de todos los que existen en la parrilla.

