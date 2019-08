7 ago 2019 sara corral

Álvaro Rico y Ester Exposito, Polo y Carla en 'Élite', nos enamoraron a todos con su relación dentro de la ficción. Sin embargo, cuando conocimos que el amor traspasó la pantalla y se convirtió en realidad fue cuando realmente todas las redes ardieron. Y es que sus fans no podían creerse lo que estaba pasando, así que los convirtieron en una de las parejas más seguidas.

Sin embargo, a veces las cosas no salen bien, y parece que esto ha sido lo que ha ocurrido. No se conoce que haya habido terceras personas, ni ningún problema, simplemente que la relación ha llegado a su fin. Aunque ninguno de los dos se ha manifestado al respecto, si es cierto que desde hace casi un mes no se les ve juntos, algo bastante raro en ellos.

La pareja se conoció en el 2018 cuando realizaron el casting para tan aclamada serie, y parece que su amor fue a primera vista. Aun así, no fueros los únicos que se enamoraron en el rodaje, María Pedraza y Jaime Lorente, también se enamoraron y están viviendo una bonita historia de amor.

De momento tendremos que esperar a ver si alguno de los dos jóvenes actores decide manifestarse al respecto. Mientras tanto, esperamos con muchas ganas la nueva temporada de 'Élite' que se estrena el próximo 6 de septiembre.

