Romina Malaspina, exconcursante de 'Supervivietes 2018', ha reaparecido totalmente cambiada, tanto, que es difícil hasta reconocerla. Es por ello que su cuenta privada de Instagram se ha llenado de diversos comentarios, la mayoría en contra de todas estas cirugías que la joven se ha realizado.

El antes y el después de la joven argentina es más que evidente. "Todos tenemos pequeñas manías. Yo, la verdad, es que soy partidaria de que cada cual mejore todo lo que quiera y pueda. Fui a consultar a la clínica Bruselas y desde que me contaron cómo era éste sencillo procedimiento, que solo requiere anestesia local y es muy rápido, estuve muy tranquila. Miren el nuevo aspecto de mis orejitas. Están perfectas y les puedo contar que en menos de 48 horas estaban excelentes. Prometo que vale la pena... De haberlo sabido, lo habría hecho mucho antes", escribía Romina en su última publicación.

"Mujer eras bella, ya no te pareces en nada, para con tanta cosa en la cara te estas afeando cada vez más", "No te toques más la cara" o "Se ha operado hasta las pestañas", eran algunos de los comentarios que se podían leer en la foto. Comentarios a los que Romina ha contestado diciendo: "Qué bien se siente ver a tanta gente preocupada por mi rostro en lugar de por sus vidas. No sabía que era tan importante... ¡Gracias!"

Romina, que ya causó muchas polémicas durante su paso por el 'reality', y sobre todo, por su encontronazo con Saray Montoya. Ha vuelto a lo grande estando en el punto de mira de todos. Y es que muchos de sus compañeros se están empezando a preocupar por el "gusto" que la joven le está cogiendo a la cirugía.

Hasta el momento, la argentina no se ha vuelto a manifestar, tendremos que esperar para ver cual es su próxima reacción a todos estos comentarios y críticas.

