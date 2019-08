8 ago 2019

A veces solo vemos la parte buena de la fama. O lo que creemos que lo es. Iggy Azalea acaba de relatar un episodio de su vida que jamás imaginamos. Porque sucedió en 2014, cuando la vimos nominada en los Premios Grammy y su nombre comenzó a sonar con fuerza como estrella emergente en el mundo de la música.

Pero ese año, también rompió con Nick Young cuando se dio cuenta de que este la estaba siendo infiel. Fue la gota que colmó el vaso, pero lo cierto es que, en ese momento, su entorno decidió que necesitaba ayuda profesional e internó en un centro de salud mental.

Es ella misma la que ha decidido relatar su drama a la revista 'Cosmopolitan'. "No querían que jodiera mi propia vida", dice refiriéndose a su mánager, que fue el encargado de hacerle abrir los ojos. Así que accedió a estar interna dos semanas en un centro en Arizona.

"No era capaz de separar las críticas bien intencionadas de las de los 'haters'. Simplemente no podía dejar de funcionar a ese nivel tan poco saludable. Todo fue muy abrumador", explica cómo le afectaban las críticas que le provocaron este desorden mental.

"Recibes tantas oportunidades como las que estés dispuesta a preservar, sin importar lo que hagas. Tienes que estar dispuesta a sentarte y pelear. Y yo no voy a dejar de luchar por una segunda oportunidad hasta que alguien me la dé. Y no pienso joderlo después", zanja a modo de reflexión.

