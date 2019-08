9 ago 2019

Estamos más que acostumbrados a ver a Emily Ratajkowski desnuda o semidesnuda en su cuenta de Instagram. No hay semana que no cuelgue una foto en la que realice una especie de oda a la espectacularidad de su cuerpo. A lo que no estamos tanto, es a que utilice esa práctica perfección para hacer alguna reivindicación.

La modelo ha decidido posar en ropa interior, algo que tenemos más que visto, pero con las axilas sin depilar. Eso no es todo, porque junto a la imagen ha indicado un link que nos lleva a un auténtico alegato feminista a favor de que las mujeres, sin condicionantes sociales, puedan lucir sin vello sin miedo al qué dirán.

"Me siento poderosa cuando me siento yo misma, y a veces sentirme yo misma significa llevar una minifalda. A veces significa usar una sudadera con una capucha grande. A veces me siento particularmente fuerte y libre cuando no uso un sostén debajo de una camiseta sin mangas. Solo soy yo en ese momento", escribe Emily.

"Si decido afeitarme las axilas o dejarlas crecer, eso depende de mí. Para mí, el vello corporal es otra oportunidad para que las mujeres ejerzan su capacidad de elección, una elección basada en cómo quieren sentirse. Un día cualquiera me gusta afeitarme, pero a veces dejar que mi vello crezca es lo que me hace sentir sexy. Y no hay una respuesta correcta, ninguna opción que me haga más o menos feminista, o incluso una 'mala feminista'. Mientras la decisión sea mi elección, entonces es correcta. En última instancia, la identidad y la sexualidad de un individuo dependen de ellos y de nadie más", continúa en este texto que ha sido confeccionado para la revista 'Harper's Bazaar'.

Lo único que pueden tener las mujeres es su elección"

"En la era de los 'selfies' y las redes sociales, somos propensos a recibir comentarios y críticas inmediatas. Más que nunca, se duda y se cuestiona todo sobre las identidades. Lo único que pueden tener las mujeres es su elección. En última instancia, sin embargo, uno decide representarse a sí mismo, ya sea heteronormativo o completamente no identificable, es la elección personal de esa persona. Brinde a las mujeres la oportunidad de ser lo que quieran y lo más polifacéticas que puedan ser", reflexiona la modelo.

"Las mujeres pueden y deben usar o representarse a sí mismas como quieran, ya sea en burka o con un bikini de hilo", concluye, dando una lección y dejando claro que Amaia Romero no es la única que está dispuesta a luchar contra los estereotipos y los cánones de belleza establecidos.

