14 ago 2019 Kamila Barca

El matrimonio de Miley Cyrus y Liam Hemsworth ha llegado a su fin. Su historia de amor, que comenzó durante el rodaje de 'La última canción' en 2009, después de sus idas y venidas, y de sellar su compromiso bajo el techo de la casa que tenían en común, se acabó. Han estado casados menos de un año y, por fin, ambos se han pronunciado y piden respeto, paz y amor para seguir con sus vidas.

"Liam y Miley han acordado separarse en este momento. Siempre evolucionando, y cambiando como pareja y como personas individuales, han decidido que esto es lo mejor para que ambos puedan centrarse en ellos mismos y en sus carreras. Ellos continuarán siendo padres devotos de todos sus animales mientras que se toman este tiempo separados. La pareja pide que se respete este proceso y su privacidad", publicaban en un comunicado que enviaron a la revista 'People' para hacer oficial su ruptura.

Ahora, ambos han decidido sincerarse también con sus seguidores. De esta manera evitan que sigan corriendo los rumores y que se atribuyan las culpas a Miley Cyrus que ha sido pillada besándose con otra mujer, Kaitlynn Carter, que también ha roto recientemente su relación con el hermano de Kylie y Kendall Jenner.

"Hola a todos. Solo decir que Miley y yo nos hemos separado recientemente y que no le deseo nada más que salud y felicidad a partir de ahora. Este es un asunto privado del que no he hecho ni haré ningún tipo de comentario público a ningún periodista ni medio. Cualquier cita que se me atribuya es falsa. Paz y amor", escribía Liam Hemsworth negando que le hubiesen pillado unos paparazzis y las declaraciones que corrían por las redes sociales y los diferentes medios de comunicación.

Mientras, Miley Cyrus, también se sincera y reflexiona sobre la vida en una publicación en la que admite que nada puede cambiar su destino: "No luches contra la evolución, porque nunca ganarás". Suerte a ambos.

Más noticias sobre Miley Cyrus y Liam Hemsworth

- Miley Cyrus habla tras su ruptura con Liam Hemsworth y las fotos besando a una mujer

- Así es Kaitlynn Carter, la presunta conquista de Miley Cyrus que habría provocado su divorcio

- Las fotos de Miley Cyrus besándose con una chica, ¿motivo de su separación de Liam Hemsworth?