16 ago 2019

Se ha pasado un mes en silencio. Aguantando el chaparrón. Escuchando cómo se aireaban las infidelidades que habría cometido a quien ha sido su pareja en los últimos cuatro años, ese con quien tenían planes de boda: Kiko Jiménez. Pero Gloria Camila ha decidido mostrarse y lanzar mensajes a través de su cuerpo.

La hija de José Ortega Cano ha tomado la decisión de enseñarle a su ex lo que se ha perdido por esa ruptura y dejar claro al mundo que no tiene nada que envidiar a la nueva pareja del extronista, Sofía Suescun. Así que, si la navarra ha hecho un topless en medio de sus vacaciones en Maldivas -puedes verlo aquí-, Gloria ha sido más sutil.

Hace un poco más mostraba una foto de ella completamente desnuda. "Me siento grande por ti. Y aunque lo intentara no podría sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti. Y si yo me muero volvería por ti", escribía al lado. Ahora, ha decidido ser menos contundente y aparecer con algo de ropa. Lo ha hecho con dos fotos colgadas en los últimos días.

En la primera, la podemos ver en bikini y con un simple "bella ciao" replicado como acompañamiento a la instantánea. La segunda parece una respuesta más que clara a Suescun, aunque su topless es más discreto y tapa sus pechos dejando caer por delante su melena. "Yo tenía un lado dulce. Me lo comí", son sus palabras.

Lo cierto es que, desde que comenzó la relación con Kiko, Suescun parece estar replicando en Instagram varias de las imágenes que Gloria colgó en su día junto a él. Así que, esta puede ser la contestación al comportamiento de la nueva pareja de ese hombre con el que iba a compartir su vida.

