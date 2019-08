18 ago 2019 Kamila Barca

Nagore Robles está haciendo el viaje de su vida. No es porque esté en Bali, ni porque haya dado con la felicidad en el surf, sino porque se ha encontrado a sí misma como mujer y como persona. Ha compartido las mejores fotos que hemos visto jamás de Nagore Robles sin maquillaje, sin Photoshop ni filtros y sin y muy muy sincera y al natural.

Esta vez ha compartido un desnudo integral con un texto que nos ha emocionado especialmente a todas. Más que nada porque dichas palabras son un alegato a la libertad y felicidad de las mujeres. Últimamente la colaboradora de la tele nos ha dado muchos consejos pero este, sin duda, nos ha llegado al alma tal y como ha intentado mostrarse ella misma.

Sentada en un sillón de mimbre, a la luz de un ventanal enorme en Bali, Nagore Robles posa completamente desnuda en dos fotos realmente increíbles y las acompaña con el siguiente texto:

"A ti mujer, que eres bella desde que naciste, sexy cada vez que te miras al espejo y sonríes, que el mundo está a tus pies incluso el día que decides dejarlo de forma invencible. Quiero que te sientas libre, que seas consciente de que eres capaz de todo, que hay que tenerlo muy grande para vivir y sobrevivir en este mundo que no fue diseñado para nosotras pero sin embargo lo estamos haciendo nuestro también. Eres belleza, fuerza, nobleza, felicidad, amor, hogar, valentía, familia, inteligencia, libertad, inmensidad, sensibilidad, lealtad... No pararía de decirte que eres un ser excepcional que no tiene límites y que además estás rodeada de compañeras igual de increíbles que tú; con los mismos miedos, fantasmas, inseguridades y dudas pero con el mismo poder extraordinario para ayudarnos entre nosotras. Estos días no he parado de conocer mujeres increíbles de todas partes del mundo y solo puedo decir que cada día nos admiro más".

Tú sí que te estás convirtiendo en una mujer completamente extraordinaria y realizada. Enhorabuena.

