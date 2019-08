19 ago 2019

Paula Echevarría está pasando unas vacaciones increíbles. La actriz ha disfrutado de una semanas fantásticas en Italia y después ha puesto rumbo a Asturias, su ciudad natal, donde ha pasado unos días de descanso que no ha dudado en compartir en redes sociales.

Junto a su pareja Miguel Torres y con los rumores de una posible boda totalmente descartados, la protagonista de 'Velvet' ha puesto ahora rumbo a Marbella. ¿Cómo lo sabemos? Su Instagram la delata. Y es que, ha subido unas intantáneas disfrutando de la noche marbellí (con un vestido de lentejuelas que le ha copiado a Alba Díaz) con amigos y su inseparable Miguel.

Con un 'copy' muy sencillo que denota lo bien que lo está pasando "night out", Paula demuestra que este verano no está escatimando en viajes y en diversión. Sobre todo ahora que la pequeña Daniela acaba de cumplir once años. La relación de Paula con su hija no puede ser más estrecha y así lo demostraba en el texto que acompabana a la felicitación. "Mi persona favorita del mundo mundial cumple hoy 11 añitos!!!!! Mi peque, mi energía, mi amor, mi lokita, mi "sacasonrisas", mi cómplice en todo, mi vida! Te quiero con todo lo que se puede querer! Sé feliz hoy y siempre pequeña!".