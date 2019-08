20 ago 2019 sara corral

La polémica no se separa de la familia Matamoros ni con agua caliente. Y es que últimamente, toda la familia está en el punto de mira, la operación de Kiko, las vacaciones de Makoke, la vida de Anita, la reconciliación de Diego y su padre, y como no podía faltar, los increíbles viajes de Laura Matamoros y su novio, el influencer Daniel Illescas.

Laura fue muy criticada por continuar su viaje por Argentina mientras su padre era operado de urgencia por un temor en la vejiga. Kiko, fue el encargado de desmentir estos datos cuando esta vino a recogerle a la puerta del hospital. "Ella quería volver, pero yo no la dejé", alegó el colaborador de 'Sálvame'.

Sin embargo, sin comerlo ni beberlo, Laura se ha vuelto a meter en el ojo del huracán, y es que su última publicación decía así: "Pues sí, me he tomado una semana de descanso". Algo que ha causado revuelo entre muchos de sus seguidores que no han dudado en contestarle.

"A cualquier cosa se llama trabajar. El día que lo tengas a hacer de verdad,ese día será el último de tú existencia banal", "Unas vacaciones para alguien que siempre esta de vacaciones" o "¿Descanso de qué?", son algunos de los comentarios que pueden leerse en la publicación.

Laura está acostumbrada a estar en el punto de mira, por lo que habitualmente, estos comentarios no suelen causar en ella gran huella. Sin embargo, ¿se manifestará al respecto? ¿será capaz de aguantar una vez más las duras críticas? Tendremos que esperar para verlo.

