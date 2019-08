20 ago 2019

Ha tratado de disfrutar y de exprimir la experiencia al máximo, pero lo cierto es que Marta López Álamo lo ha tenido complicado. La novia de Kiko Matamoros viajó a Melilla para concursar en el certamen de Miss World Spain dejando al colaborador de 'Sálvame' ingresado y recién opertado de un tumor en la vejiga.

Por si fuera poco, ha tenido que aguantar las críticas y los comentarios de que podría resultar favorecida, precisamente, por tener esa pareja. Y, además, se enfrentó a los abucheos del público en la noche en la que logró un más que meritorio quinto puesto en el certamen de belleza.

Así que, ha tomado la decisión de defenderse y de expresarse libremente en su cuenta de Instagram para hacer frente a todas esas voces que se han alzado contra ella y que trascienden lo meramente profesional, pero que podrían afectarle en ese terreno. Y no está dispuesta.

Aquellos abucheos fueron por responder a la pregunta de lo que erradicaría en el mundo, respuesta que ratifica en esas palabras que ha compartido en sus 'stories' de Instagram y en las que comienza por agradecer a la organización el trato recibido, así como al jurado, y mostrándose orgullosa del puesto obtenido en su primera participación en un concurso de estas carcaterísticas.

Soy una mujer independiente e íntegra por mí misma"

"A pesar de las malas personas que hay en este país, que se piensan que por estar o dejar de estar con alguien, no tienes derecho a hacer o vivir tal y cómo quieras", continúa Marta antes de entrar en el tema de la polémica: "Erradicaría el mal en el mundo y lo reitero. Porque hay gente muy mala".

Y lanza un mensaje a todos los que le dedicaron esos abucheos: "A los que me abuchearon en la gala cuando me escogieron y salí a responder me gustaría decirles que no tengo ningún miedo. Que soy una mujer independiente e íntegra por mí misma, y que puedo hacer con mi vida lo que quiera".

"Y a los otros muchos que me han apoyado, agradeceros de corazón vuestras palabras durante todos estos días. Os quiero", termina la modelo, visiblemente molesta y dando muestra de que no necesita a nadie para defenderse públicamente.

Este es el texto de Marta López Álamo ens us 'stories'. pinit instagram.

