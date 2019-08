21 ago 2019

No una, sino dos veces. Alyssa Milano ha narrado, a corazón abierto, que se vio obligada a acudir a abortar en dos ocasiones. Lo ha hecho en el último de sus 'podcast' de 'Sorry Not Sorry', hablando de manera clara sobre esta situación por la que tuvo que pasar y los motivos que le llevaron a no tener esos hijos.

La primera de las veces, asegura que era joven y estaba enamorada hasta las trancas, pero que no estaba preparada para ser madre y los métodos anticonceptivos utilizados fallaron. "Fue devastador, fui criada como católica y de repente tuve un conflicto con mi fe… Tenía un futuro y una carrera potencial. Además, a veces sufría de una ansiedad que me paralizaba", explica, rematando que, además, estaba tomando un medicamento contra el acné que provocaba algunos defectos congénitos en los fetos.

Elegí abortar. Fue mi elección"

"Elegí abortar. Fue mi elección. Y fue la elección absolutamente correcta para mí. No fue fácil. No era algo que quisiera, pero era algo que necesitaba, como lo es la mayoría de la atención médica", continúa, revelando que fueron dos las veces que recurrió al aborto.

Algo que, considera, le ha servido para ser mejor madre de los dos hijos que tiene, porque esperó al momento adecuado para ello: "No tendría a mis hijos hermosos, perfectos y amorosos, que tienen una madre que cuando llegaron estaba preparada para ellos". También para tener "mi carrera. No tendría la capacidad o la plataforma que uso para luchar con todo mi corazón contra la opresión. Nunca habría sido libre de ser yo misma y de eso se trata esta lucha: de libertad".

Milano, que fue una de las precursoras del movimiento Me Too y una de las máximas detractoras de Harvey Weinstein, siempre se ha caracterizado por ser clara y por expresarse de tal manera que pueda servir de ayuda y ejemplo a otras mujeres que se vean envueltas en situaciones similares a por las que ella ha pasado.

