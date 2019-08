21 ago 2019 sara corral

Javier Mota García, más conocido como Javi Mota, lleva ya más de 20 sumergido en el mundo de la música, la interpretación y la danza. Casi seis años después de su último disco, el granadino vuelve con más fuerza que nunca cargando sus letras de emocionantes y necesarias palabras de concienciación social.

Mota ha hablado con nosotros para contarnos el verdadero nacimiento de lo que será todo un éxito, 'Iguales', su primer single. Te lo contamos.

Corazón ¿Cómo describirías tus inicios en el mundo de la música?¿Qué consideras que te ha marcado más?

Mota Desde muy pequeñito he participado en programas juveniles musicales de televisión. Me apuntaba a clases de canto, a clases de baile, y básicamente es algo que desde pequeño he hecho. Ha sido como un 'hobbie' que con el tiempo se ha convertido en mi profesión, no hubo un punto de inflexión. Como desde muy pequeño empecé a hacer cosas de forma profesional, no hubo un momento de decir: "bueno, voy a dedicarme profesionalmente". Cuando cumplí los 18 años me instale en Madrid, y ya fue cuando realmente empecé a tomar clase. A tomármelo más en serio

C. ¿Qué supuso para ti participar en 'Gipsy Teen'?

M. Supuso un juego, un 'hobbie' y a la par, pues una escuela de aprendizaje. Al igual que a día de hoy hay muchas escuelas, muchos ciclos para formarte en música y en danza, quizás en mi época no había tanta escuela y tantas clases donde poder acudir. Entonces yo con 'Gipsy Teen' tuve la oportunidad de tener una escuela, de tener clases de canto y de baile.

C. Ya tiempo atrás, la aparición de Banghra fue algo revolucionario en el panorama musical español. ¿Cómo definirías esa etapa? ¿Que importancia tuvo para tí?

M. Me vino de una forma inesperada. Yo me presente a un casting en el que buscaban un perfil muy concreto: un chico que supiera cantar y bailar, y que tuviera algunos rasgos hindús. Y bueno, nunca esperé que ese día en el que me subí en el ave a Barcelona, fuese el que cambiaría mi vida. Banghra, a día de hoy, a nivel de ventas, fama y satisfacción, ha sido el proyecto más grande que he hecho. Fuimos uno de los grupos españoles del momento que más discos vendió, y no por el género musical que hacíamos, si no por la cantidad de ventas que se hicieron del disco. Era una época en la que la industria estaba un poco de capa caída a nivel de ventas, y Banghra rompió un poco los esquemas

C. Este nuevo trabajo, 'Iguales', es una llamada al respeto y a los valores. ¿De dónde nace? ¿Que te ha llevado a él?

M. Llevaba como seis años que no hacía a nivel discográfico, nada musical. Me apetecía volver a grabar, volver a sentir ese gusanillo de volver a cantar y de hacer un 'single'. Fue algo que hice junto a mi equipo, todos buscamos el estilo,y tratamos de darle una vuelta a la música que ahora está tan de moda, la música urbana, el reggaeton...etc. Queríamos darle una vuelta y no usar letras machistas o letras que hablasen de temas de la noche, de la fiesta, de la diversión. Queríamos darle una vuelta y hablar de algo que realmente pudiese calar hondo en las personas, en este caso, en los más pequeños. Quitarnos una lacra como es el 'bullying', pero diciendo que todos somos iguales y que "de que te vale a ti criticar". Luchar por la libertad, el respeto y la igual.

C. ¿Qué piensas cuando ves y sientes que tantos niños escuchan tu canción?

M. Que un pedacito de mi corazón está en ellos. Yo cuando presento este proyecto de 'Iguales' lo que quiero es que sea un altavoz que pueda llegar a muchos pequeños para que entiendan la música. Y aparte, para que entiendan el mensaje que tiene esta canción.

C. ¿Consideras que la música es capaz de cambiar y educar a la sociedad? Sobre todo en este tema, en respecto al 'bullying'

M. No lo considero, lo afirmo totalmente jajaja. Yo creo que la música es un altavoz, es un lenguaje y es una forma de concienciar. En este caso, va dirigida a un público más joven, más adolescente. Pero es una forma muy clara de exponerles un problema.

C. ¿Por qué la colaboración con Rafael Amargo? ¿A que se debe? ¿Cómo coincidisteis?

M. Esta colaboración surgió de trabajar juntos en el teatro. Rafael quiso colaborar en el proyecto, y a mi me apetecía mucho trabajar con él. Ya le conocía de antes, y surgió este 'cameo' en el videoclip que aporta algo diferente y distinto. La verdad es que es un momento que llama mucho la atención

C. Para tu faceta como bailarín, supongo que esto también es una forma de introducir la danza como algo importante ¿No?

M. Por su puesto. Por eso cuidamos mucho la coreografía y la canción, porque queríamos que fuera un proyecto muy envolvente. Es algo fundamental de este nuevo Mota

C. ¿Cómo definirías el estilo te este nuevo tema? ¿Qué te ha llevado a realizarlo así, al igual que el videoclip?

M. Yo creo que definirte un estilo es complicado, porque a día de hoy ya está todo inventado. Lo que creo es que he absorbido de muchos artistas, de muchas ideas que me gustaban, y lo he tratado de llevar a mi terreno. Es una lluvia de ideas

C. ¿Cómo te ves en un futuro próximo?

M. La verdad es que no me lo planteo. Estoy contento con mi día a día, escalando poquito a poquito peldaños, ya sea en la música o nivel personal. Ahora es un momento de marcarme pequeñas metas, ahora mismo mi gran próximo proyecto es seguir con la grabación del disco.

C. ¿Y dentro de 10 años?

M. No sabría decirte. Solo espero que dedicándome a la música.

C. ¿Qué crees que has aportado como artista al panorama musical español?

M. Yo creo que he aportado mi música, que es algo muy importante. Cuando un artista hace un 'single', una canción, hace una creatividad propia, y ya está aportando algo más. Así que yo me quedo con eso, con haber aportado mi granito de arena a nivel musical. Y sobre todo, si hay alguien a quien le gusta, que se siente identificado con la canción, pues eso que me llevo como artista.

C. Ya conocemos tus facetas como actor y bailarín. ¿Cómo consideras que está actualmente el mundo laboral para estas profesiones?

M. Los musicales son un trabajo estable. Un trabajo en el que por suerte puedes hacer las tres disciplinas. Yo creo que por suerte, en nuestro país están cada vez más en auge, cada vez a la gente le gusta más. Hay musicales aquí en Madrid, en la Gran Vía , que están completos todas las noches, y me gusta eso. Me gusta que se fomenten los musicales y que la gente vaya al teatro. Creo que es muy importante hacer castings. Hay que currar, hay que estar ahí, porque la recompensa luego viene. Es difícil según lo veas, si quizás no te preparas o no haces pruebas o no estás en el momento, quizás si sea difícil, pero bueno, la cuestión es intentarlo.

C. ¿Con cuál de estas tres disciplinas te sientes más cómodo y realizado?¿Qué te aporta cada una?

M. Me gustan las tres bastante. Es cierto que yo siempre digo que soy cantante porque digamos que es lo que siempre he hecho, y respeto muchísimo a los actores y a los bailarines. Entonces, diría que con la faceta de cantante.

