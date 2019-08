21 ago 2019 sara corral

El exsuperviviente Logan Sampedro ha sufrido un estrepitoso accidente que ha arruinado sus vacaciones en Ibiza. Y es que según asegura el Diario de Ibiza, mientras Logan disfrutaba de un maravilloso día en playa, el joven fue atacado por un dron produciéndole una lesión en el ojo y en la cabeza que le obligaron a ingresar en el hospital Can Misses durante 22 horas.

El joven, que hizo que las alarmas saltaran entre sus seguidores con esta última publicación donde aparece con una bata de hospital, la cabeza vendada y un ojo hinchado. Ha querido aclarar los sucesos con este mensaje: "Agradezco a toda la gente que pregunta por mi estado,gracias por vuestros mensajes".

A lo que continuaba diciendo: "No he tenido buenas noticias pero no puedo entrar en detalles. Tiempo de reposar y replantearse todo. No me dejan estar mucho con el móvil. Os dejo foto del fatídico día".

La publicación, que cuenta ya con más de 8.000 'likes' se ha llenado de mensajes de apoyo al joven 'instagramer'. "Nadie puede contigo. Eres un grande", "Eres el boss panita" o "Ánimo Logan. Aquí estamos contigo para lo que necesites ,solo buena vibra y que el mal rato pase rápido , Muchos besos", eran algunos de los mensajes que se podían leer.

Logan se encuentra un poco retirado del foco mediático mientras disfruta de unas vacaciones de ensueño. Y aunque accidentadas, está claro que nada conseguirá romper el buen rollo y felicidad que desprende el joven. Ánimo Logan.

