Iker Casillas no ha tenido uno de sus mejores años. Y es que el portero y su familia han sufrido bastante, primero con el infarto que sufrió él en pleno entrenamiento, y luego con el descubrimiento del cáncer de su mujer, Sara Carbonero. Sin embargo, afortunadamente todo quedó en un susto y ahora están recuperándose rodeado de todos los suyos.

Gracias a su familia y a todos sus seres queridos, Iker está volviendo a recuperar la normalidad en su vida. Es por ello que ha querido compartir esta divertida foto con sus seguidores a través de su cuenta personal de Instagram donde dejaba un curioso mensaje: "Espero que no se haga viral esta foto. Digamos que no sé muy bien como llegue a sentarme así de "pancho" en el banco. El momento camiseta de tirantes, pantalón por las espinillas y zuecos negros... ¡Tela! Y si le sumamos el reloj de los domingos y alguna otra cosa que mejor no comento..."

La publicación cuenta ya con más de 260.000 'likes' en menos de 10 horas, y se ha llenado de comentarios, a cual más peculiar. "Me la voy a poner de poster en la habitación", escribía Carme Chaparro entre muchos otros.

Iker y Sara parecen estar disfrutando de un verano la mar de especial. Más unidos que nunca, se reconfortan y curan las heridas pasadas. Disfrutad del verano familia.

