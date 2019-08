22 ago 2019 sara corral

Jesús Vázquez está disfrutando junto a su marido, Roberto, de unas increíbles y merecidas vacaciones en Formentera. Como es habitual, el presentador comparte sus mejores momentos con todos sus seguidores a través de su cuenta personal de Instagram, y esta vez no ha sido para menos.

A bordo de un lujoso yate, el presentador y su marido han disfrutado al máximo del mar y las playas de Formentera. "Qué suerte tener amigas maravillosas que te invitan a su barco", escribía Jesús en una de sus últimas publicaciones. Sin embargo, poco tardaría en ocurrirle un trágico incidente, que en parte, le 'chafaria' las vacaciones.

"Me ha picado una medusa", escribía el presentador en su última publicación bajo una foto de su rodilla un tanto cambiada. "Una medusa con muy buen gusto. No podía desaprovechar tener al chico más top de España tan cerca y no tocarlo", escribía Rafa Mora en la publicación.

Aunque quizás, el comentario más original de todos ha sido el de un gran amigo. "Que bonito continente", escribía Jorge Cadaval, componente de los Morancos. Aún así, parece que ni la medusa más grande podrá arruinar estas vacaciones tan esperadas. Disfruta del verano Jesús.

