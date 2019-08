23 ago 2019 Carlos Pérez Gimeno

La cordobesa María del Mar Aguilera, de 21 años y 1,76 de estatura, fue la elegida en el transcurso de una gala celebrada en Melilla, para que represente a España en el certamen de Miss Mundo 2019, que tendrá lugar el próximo 16 de diciembre en Londres.

Es licenciada en Psicología, habla inglés. Como primera dama de honor, fue nombrada Tania Medina, representante de Las Palmas, y Miss World Tenerife, Marta González, consiguió la banda de segunda dama.

Corazón ¿Cómo se siente después de haber conseguido ser la ganadora del título?

María del Mar Aguilera Pues la verdad es que estoy muy feliz, todavía asimilándolo, y como puedes imaginarte, muy ilusionada.

C. ¿Se lo esperaba?

M. M. A. La verdad es que he tenido momentos, porque muchas compañeras mías me decían que la corona era para mí, pero no quise creerlo y no era consciente de que pudiera ocurrir. Cuando todo el auditorio empezó a gritar Córdoba, y animar, fue el momento en que empecé a creerlo.

C. Por lo que dice, la relación con sus compañeras ha sido muy buena.

M. M. A. Efectivamente así ha sido. Ha nacido una buena amistad, son hechos que siempre pasan en los certámenes.

C. ¿Qué supone para usted esta victoria?

M. M. A. Supone cariño, apoyo, superación, porque llegas aquí sin expectativas de conseguir nada y me di cuenta que demostrando quien soy y haciendo todo lo mejor que pude, he conseguido superarme a mí misma, y ha sido un gran reto personal.

C. ¿Ha sido fundamental el apoyo de su familia?

M. M. A. Por supuesto. También el de mis amigos y mi novio, que han estado conmigo en todo momento mostrándome su ayuda. Ha habido muchos momentos que me vine abajo, porque ha sido un año un poco agobiante para mí, y sentir su apoyo cerca ha sido de lo más importante. Mi novio, como te puedes imaginar, es una persona muy importante en mi vida, y él ha sido quien más me ha animado a dar este paso. Me da alas para volar y me dijo en todo momento que fuera a por ello, que lo iba a conseguir. Me parece algo precioso que sea él quien me anime y no me corte las alas. No es nada celoso. Llevamos 3 años juntos y tenemos una relación muy estable.

C. ¿Cómo va a compaginar la Psicología con la moda?

M. M. A. Este año así lo he hecho, porque he estado trabando en un centro con personas que sufren trastornos bipolares, esquizofrenia, personalidad múltiple, mientras estudiaba. Todo eso lo he podido compaginar con el mundo de la moda, interviniendo en desfiles que se han celebrado en Marruecos. De momento me gustaría dedicarme a la moda, porque pienso que la oportunidad que te da este certamen hay que aprovecharlo, y desde luego lo voy a intentar.

En este certamen no se puede tener ninguna competitividad que no sea sana”

C. Imagino que una de sus metas será dar el salto a las pasarelas nacionales...

M. M. A. Toda la oportunidad que me pueda surgir la pienso aprovechar al máximo. Soy una luchadora y el trabajo no me asusta, todo lo contrario.

C. A lo largo de la semana de concentración de cara a la final, tienen que pasar por diferentes pruebas. ¿Cuáles fueron para usted las más fáciles y las más difíciles?

M. M. A. En la deportiva me puse bastante nerviosa, porque al haber estado todo el año preparándome quería hacerlo muy bien. Quedé en el top 5. Y lo más fácil cuando expuse mi proyecto social, que fue algo que sentía tanto que lo hice de muy buena manera. Traté la concienciación de la enfermedad mental.

C. ¿Qué consejo les daría a las futuras candidatas a este tipo de certámenes?

M. M. A. Ante todo que hay que ser buenas personas, hay que saber competir, ya que hay que tener claro que solo va a ganar una. No se puede tener ningún tipo de competitividad que no sea sana, que sean transparentes, que sean siempre ellas mismas, porque no hay nada más bonito que ver actuar a las personas de forma natural.

C. ¿Qué opina de sus damas de honor?

M. M. A. Yo quería que ella fueran las ganadoras y se lo merecen mucho porque han trabajado de forma muy dura y con mucho tesón. Con ellas voy a tener una gran amistad, no me cabe la menor duda.

