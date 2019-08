25 ago 2019 Carlos González

Llevábamos tiempo sin saber de Donatella Versace, pero ha reaparecido por partida doble. Tuvo que pedir disculpas ella en persona. Aunque el error fue de la firma fundada por su hermano, y en la que la diseñadora ejerce de directora creativa.

Alguien tuvo la mala idea de hacer que Hong Kong y Macao aparecieran como estados diferentes en una de las camisetas de la firma. Un hecho que no gustó a muchos ciudadanos chinos. Incluso la actriz Yang Mi decidió interrumpir su colaboración con la marca. "Nunca he querido faltar el respeto a la soberanía nacional China y por eso quiero disculparme personalmente", escribió Donatella.

Su último capricho es una mansión a orillas del lago Maggiore, en Italia, por la que ha pagado cinco millones de euros. La propiedad cuenta con 20 dormitorios, 12 cuartos de baño, 1.400 metros cuadrados y una chimenea sobre la que dejaron su firma los personajes famosos que pasaron por allí, como Walt Disney o los Premio Nobel Ernest Hemingway y Thomas Man.

Donatella estuvo enganchada a la cocaína durante 18 años

Muy lejos quedan los 18 años que Donatella pasó enganchada a la cocaína, y que le llevaron a decir: "Me avergonzaba frente a mis hijos y el odio hacia mí misma se volvió más y más intenso". El 30 de junio de 2004 organizó una fiesta para celebrar la mayoría de edad de su hija Allegra. Elton John la encontró tan deteriorada que la metió en su avión privado y la llevó a una clínica de desintoxicación. "Cuando me lo propusieron, reaccioné diciendo algo estúpido como: 'Solo iré si tienen comida baja en calorías. Gambas y pescado a la plancha'. Nadie pensó que fuera a aceptar, pero unos minutos después cambié el traje de noche y los diamantes por un chandal, y me fui al aeropuerto con una coleta y sin maquillaje", explicó a Ssense. Aclaró, eso sí, que hubo algo a lo que no renunció ni siquiera entonces: los tacones.

Tampoco ahora, con 64 años, piensa olvidarse de su sempiterna minifalda. "Por supuesto que la sigo utilizando", declaró a principios de año a The Telegraph. Y lanzó esta otra gran frase: "Nunca debes pensar en tu edad ni vestir de acuerdo con ella".

Tras el asesinato de su hermano Gianni en 1997, la nombraron directora creativa y muchos dudaron de su talento, empezando por ella misma. Optó por reinventarse: "Mi pelo se volvió más y más rubio, mi maquillaje cada vez más grueso. Sentía que todo el mundo me miraba con cuchillos en los ojos. Creé una máscara para que me protegiera. No quería que nadie viera por lo que estaba pasando".

Se rodeó de una corte de famosos que se convirtieron en sus íntimos. A Madonna la acompañó al paritorio. A Penélope Cruz la perdonó por interpretarla en la serie sobre la muerte de Gianni, y hasta dijo sentirse orgullosa cuando Lady Gaga la definió en la canción ‘Donatella’ como: "fabulosa, rubia, delgada, rica y un poco zorra".

