25 ago 2019

Sonia Monroy ha vuelto a 'Sábado Deluxe' a pesar del desplante que le hicieron hace casi un mes. Viajó desde Los Ángeles hasta Madrid y finalmente no fue entrevistada en el programa por falta de tiempo.

El cabreo de la actriz fue monumental y puso el grito en el cielo a través de las redes sociales. Pero en esta ocasión sí se pudo realizar la charla y aprovechó para hablar de su pareja, de su posible participación en 'GH VIP' y de una de las facetas más duras por las que atraviesa: la familiar.

Sonia ha confesado el terrible año que atraviesa debido a varios problemas familiares. Su hermano falleció recientemente en un accidente de moto y su madre padece Alzheimer terminal. "Ya no me conoce", explicaba la actriz. Motivo suficiente para no participar en la próxima edición de 'GH VIP' para cuidar de ella, tal y como la artista ha confirmado.

Pero eso no es todo. También desveló que el no poder concebir hijos de forma natural, a pesar de haberlo intentado, le llevó a sufrir una grave depresión que tuvo que tratar con ayuda psicológica. Un drama personal que cada día supera gracias a su vida en Los Ángeles, donde vive con su marido Diego, un futbolista colombiano.

