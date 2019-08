27 ago 2019 sara corral

Tras su último gran día lleno de polémicas en el plató de 'Sálvame', Anabel Pantoja ha decidido viajar a Cuba para olvidarse de todos los problemas que la rodean. Y es que como era de esperar, su último gran encontronazo volvió a ser con Kiko Hernández, que la acuso de "no dar suficiente información al formato y no rendir todo lo que debería", palabras que molestaron bastante a la sobrina de la tonadillera haciéndola acabar encerrada en el baño.

"Que yo me voy pa La Habana y no vuelvo más. El amor de Carmela me va matar", escribía la colaboradora en su última publicación donde aparece la mar de radiante y feliz. Anabel ha viajado junto a su prometido, Omar Sánchez, con quien contraerá matrimonio en el 2020 según nos dejaron ver.

Protagonizando una pedida la mar de peculiar, hace unos meses que la sobrina de Isabel Pantoja nos deleitó con la noticia de su enlace. Siempre envuelta en polémicas por defender a su familia, los Pantoja, Anabel esperaba con ansia estas merecidas vacaciones que seguro harán que vuelva con la energía necesaria.

Anabel Pantoja está disfrutando de unas vacaciones de ensueño junto a su prometido, Omar Sánchez. pinit instagram.

Como es ya habitual, Anabel está compartiendo con todos sus seguidores su viaje a través de su cuenta personal de Instagram, donde cuenta alguna de sus experiencias más enriquecedoras. Disfruta de las vacaciones Anabel, nos vemos a la vuelta.