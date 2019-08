28 ago 2019 sara corral

Bibiana Fernández ha sido foco de críticas por su supuesta "extrema delgadez". Mucho más allá de cohibirse, Bibiana ha querido demostrar lo orgullosa que está de su cuerpo y lo ha hecho a través de diversas publicaciones en su cuenta personal de Instagram, la última de ellas, la que más conmoción ha causado.

"Salió en prensa, se hizo eco algún programa, que me critican porque estoy delgada, perdón no esta bien que yo lo diga, pero estoy hecha un cañón", escribía Bibiana en una de sus publicaciones para acabar con todas las críticas.

Pero ayer mismo, volvió a conseguir que las redes se incendiaran con este posado que deja muy poco a la imaginación. "Feliz semana, viendo la vida pasar", escribía bajo la publicación en la que aparece con un body de encaje blanco mientras mira por la ventana.

Maxim Huerta, Loles León, Marta Hazas, Rosa López o Mario Vaquerizo, eran algunas de las caras conocidas que han decidido comentar esta publicación. Pero sin duda, el que más ha llamado la atención ha sido el de Antonia San Juan."¿Te creerás la más flaca no? ; pues si , y la que mejor cuerpo tiene , y no te odio porque eres amiga y porque en mi corazón no hay lugar para eso , pero un poco de envidia si", escribía la actriz.