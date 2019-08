29 ago 2019 sara corral

El exsuperviviente Logan Sampedro, sufrió hace un par de días un aparatoso accidente en la playa a causa de un dron mientras disfrutaba de unas bonitas vacaciones.

Aunque todo quedó en un susto, la preocupación de sus seguidores tras conocer su estado después del accidente era más que justificable.

"Agradezco a toda la gente que pregunta por mi estado,gracias por vuestros mensajes. No he tenido buenas noticias pero no puedo entrar en detalles. Tiempo de reposar y replantearse todo. No me dejan estar mucho con el móvil. Os dejo foto del fatídico día", escribía el joven en una de sus últimas publicaciones donde contaba lo ocurrido.

Según el 'Diario de Ibiza', Logan habría sufrido un traumatismo ocular debido al impacto que tubo en su ojo el dron. Es por ello, que para mantener tranquilos a sus seguidores, Logan a decido compartir esta publicación.

Logan compartió esta fotografía para tratar de tranquilizar a sus seguidores.

A pesar del duro susto que sufrió el modelo, parece que todo va recobrando normalidad, es por ello que Logan ha querido sacarle la parte positiva a todo este suceso. Fuerza Logan