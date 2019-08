29 ago 2019

Han pasado casi 20 años desde que le viéramos por primera vez. Entró como una persona anónima a la casa de Guadalix de la Sierra y salió no solo como tercer finalista, sino también como el proyecto de personaje televisivo que hoy es una realidad. Hablamos de Kiko Hernández, a quien la tercera edición de 'Gran Hermano' le dio la fama.

Sí, salió de un 'reality', pero nunca ha vuelto a entrar en uno. Y no creemos que haya sido por falta de oportunidades, teniendo en cuenta que es uno de los rostros más populares del buque insignia de la cadena de los 'realities' por excelencia, Telencinco. ¿Qué pasa entonces?

El encargado de arrojar un poco de luz sobre el asunto ha sido su compañero y amigo Jorge Javier Vázquez. En unas declaraciones a la revista 'Lecturas' ha asegurado que, si no ha vuelto a aceptar entrar en un formato de telerrealidad, es porque no es capaz de alejarse de sus hijas tanto tiempo. Estas son muy pequeñas y, en caso de ir aguantando semanas, no iba a soportarlo.

Lo que sí tiene claro el presentador, es que Hernández es un puro animal televisivo. Alguien a quien quiere la cámara y que sabría desenvolverse con una soltura pasmosa en un formato que fue el que le vio nacer, a nivel de fama nos referimos. Jorge Javier confiesa que, en los últimos tiempos, sí le ha revelado que no le importaría entrar en un concurso de ese tipo.

Igual solo es cuestión de esperar un poco a que las niñas crezcan. Tiempo al tiempo.