29 ago 2019 sara corral

Sara Sálamo, la mujer de Isco Alarcón, además de una increíble actriz, es una animalista y activista en toda regla. Es por ello, que tras su última publicación, muy dolida, se ha visto obligada a dar una explicación a sus fans y a pedir perdón.

Tras publicar esta fotografía en la que aparece con su hijo Theo en brazos a las puertas del estadio para ver a su padre jugar. Las zapatillas de Sara han causado más conmoción que cualquier otra cosa, y es que al parecer son de piel, algo que la actriz ha querido aclarar a través de una explicación en sus historias de Instagram.

"Hace unos meses me puse unas zapatillas con uno de los looks que llevé a una de las entrevistas. Mis estilistas saben que soy vegetariana y que no uso nada de piel, pero se les debió pasar o no sé exactamente qué ocurrió. El tema es que me he vuelto a poner esas zapatillas (ya que la marca tuvo el detalle de regalármelas) y hoy han publicado una foto con las zapatillas y con el hashtag #zapatillasdepiel. Sinceramente, confiaba en que eran sintéticas. Así que me veo en la obligación moral de pedir perdón",comenzaba diciendo la actriz.

Sara Sálamo quiso explicarle a sus fans lo ocurrido. pinit instagram

"Me tomo muy enserio el maltrato animal. Y si no lo consumo me parece una hipocresía utilizarlo para 'ponerme guapa'. Estudio con esmero los tejidos de la ropa que me compro", sentenció la actriz.