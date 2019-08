29 ago 2019

No es la primera vez que a Wayne Rooney le pillan en un renuncio, pero, asegura, en esta ocasión las apariencias de las imágenes que se han publicado engañan y no piensa permitir que se mienta sobre él y su intimidad. El futbolista carga directamente contra 'The Sun', el medio que mostró las instantáneas que este dice están manipuladas.

"Me están usando a mí y a mi familia para vender periódicos. No ha pasado nada entre la chica de la foto y yo esa noche en Vancouver, de hecho ni siquiera entré en el ascensor yo solo con ella. La chica que sale en las fotografías es simplemente una de las muchas que se acercan inocentemente a pedir un autógrafo o una foto", reza el comunicado en el que el delantero inglés se explica.

"Las fotos vendidas al diario en cuestión han sido seleccionadas y editadas para crear una historia sensacionalista y falsa sobre mí. Toda esta historia está dañando a mi familia y eso es algo que no voy a permitir", añade en el mismo, dejando caer que tomará las acciones legales pertinentes para poner freno a esta historia.

El diario británico, además, aseguraba que las fotos habían sido tomadas después de que Rooney, conocido por haber sido 'cazado' en más de una fiesta, hubiese consumido alcohol. Ahora, puede que tenga que verse las caras con los abogados de Wayne en los tribunales.